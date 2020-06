Destri (Italia Viva): "Opposizione incalzi giunta e sindaco"

Sarzana - Val di Magra - “Il continuo alternarsi di varie vicende poco chiare di questi quasi due anni compiute dalla attuale amministrazione comunale Sarzanese, amministrazione del cambiamento (in peggio), del governare con la massima trasparenza promessa (quasi mai mantenuta) tocca oggi l’apice con la vicenda che riguarda le spiagge libere di Marinella e l’assegnazione di un tratto messo a bando e assegnato a una società”. E’ quanto afferma in una nota l’esponente di Italia Viva Giovanni Destri, che prosegue: “Vicenda a dir poco inquietante, che lascia molti dubbi sulla regolarità dell’esito finale e sicuramente lascia trasparire,quello si, un forte intreccio tra interessi privati di vari soggetti. Occorrerà fare piena luce al più presto e ci sarà chi deputato a farlo, ma la politica ha il compito di denunciare e far emergere i reali obbiettivi di questa amministrazione attorno ad un tema così importante e delicato che sta a cuore a tutta la cittadinanza Sarzanese e non solo”.



“Su questo tema - aggiunge - ma anche attorno a tanti altri di rilevante importanza in questi mesi, si fa largo e emerge quella politica prepotente e disfattista, tesa a dividere e poco umile, vuota nei contenuti ma eclatante nelle azioni, che ha caratterizzato sin qui l’operato del partito di maggioranza di questa coalizione, quella Lega i cui eletti di partenza nel consiglio comunale si sono ridotti via a via per vari motivi ad una sola presenza e non più parte dello stesso partito. Oggi per giunta le dimissioni tardive dell’ex capogruppo e per le motivazioni che lui stesso tende a rilevare legate alla vicenda Marinella denotano oltre che la perenne pochezza politica una crisi irreversibile e di confusione totale di quel partito che continua ad avere comunque una presenza importante e pesante nella giunta della città con due assessori in ruoli chiave a fronte di due consiglieri. C’è la necessità che l’opposizione tutta incalzi su questa posizione la giunta e il sindaco e sia capace di raccogliere e collegare questa azione con il malcontento e lo sdegno che è molto forte in città attraverso idee e proposte anche sui temi e questioni importanti che presto verranno. Pensiamo cosa c’è all’orizzonte”.