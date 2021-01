Destri (Italia Viva): "In centro luci di Natale ancora accese, in periferia tutto buio"

Sarzana - Val di Magra - "Balza agli occhi di chi visita il centro di Sarzana in queste serate di fine Gennaio che di fronte ad una città semi vuota per le ragioni che tutti sappiamo (e che noi di Italia Viva le riconduciamo anche in parte ad una politica governativa che di certo nella gestione pandemica non ha brillato), insiste ancora invece lo spettacolo delle belle luminarie natalizie che abbelliscono la città". Così Giovanni Destri, che prosegue: "Non siamo a conoscenza di chi dovrà pagare poi questo spreco o se vige un contratto che ci permette di tenerle sino a fine estate. Ma ciò che vogliamo evidenziare è che fa da contraltare un semicentro o meglio ancora una periferia particolarmente buia. Oltre che la scarsa illuminazione oramai nota dopo il cambiamento delle lampade, da diversi giorni parte della periferia si trova completamente al buio: zona Montecavallo, parte della Variante, San Lazzaro da incrocio Isolone fino incrocio via Alta, parte Sarzanello alta, parte finale via Puccini.

Ciò che auspichiamo è che l'amministrazione solleciti chi di dovere per un pronto intervento per togliere dal buio gran parte dei cittadini sarzanesi che nel caso si sentirebbero anche più tutelati dal punto di vista della sicurezza campo in qui possiamo affermare che la Sarzana del cambiamento di certo non sta brillando. E per le luminarie natalizie? Aspettiamo con fiducia, l'estate è ancora lontana".