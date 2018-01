Degrado nel parco "Fontanetta", M5S di Vezzano chiede spiegazioni

Sarzana - Val di Magra - Il Gruppo Consiliare del M5S di Vezzano Ligure a seguito di molte segnalazioni che hanno evidenziato le condizioni di "abbandono e degrado" del parco "Fontanetta" in località Prati, ha provveduto ad effettuare un sopralluogo per accertare lo stato dell'area verde. "E' risultata incustodita - scrivono i consiglieri - in quanto il cancello principale risultava chiuso mentre il secondario lato ferrovia aperto, situazione riscontrata sia nelle ore diurne che notturne. Una condizione che espone il parco ad essere usato da chiunque e in qualsiasi ora del giorno e della notte".



Gli esponenti Cinquestelle proseguono: "Considerando che l’area è dotata di giochi per i bambini, esposti a possibili danneggiamenti, mettono a repentaglio l’incolumità di chi ne usufruisce. Nell’angolo giochi era presente erba alta, la struttura del gazebo in legno presentava alcune saette danneggiate e scollegate che rendono precaria la struttura, nella recinzione opposta all’ingresso era presente un varco di accesso ad una proprietà retrostante dove si è creato un viottolo che consente di accedervi con notevole pericolo per i piccoli frequentatori. Inoltre sono state trovate bottiglie abbandonate. Il regolamento comunale di polizia urbana risulta non rispettato, il cancello aperto, presenza dei cani che lo usano per correre indisturbati e nel contempo fare i propri bisogni".

I consiglieri Pucci, Colli e Ceccatelli hanno quindi presentato un'interrogazione a sindaco e assessore per avere spiegazioni.