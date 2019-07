De Ranieri: "Referendum per Marinella? Oggi sarebbe fuori luogo"

Sarzana - Val di Magra - “La proposta di portare Marinella sotto Luni? Oggi mi sembra del tutto fuori luogo”. Così Andrea De Ranieri, che rivendica la paternità della provocazione lanciata due anni fa e ripresa in questi giorni – in chiave lunense – dal consigliere di opposizione Pampana in seguito alle vicende di Portus Lunae. L'attuale sindaco di Ameglia infatti nell'agosto 2017 (QUI) fu il primo a parlare – fra il serio e il faceto – di un cambio di “Comune” ai residenti del litorale sarzanese, intervenendo ad un'iniziativa pubblica organizzata da Valter Chiappini per affrontare i problemi della località balneare.

“Per avere un futuro fate un bel referendum, Ameglia è pronta ad accogliervi” disse, ricevendo sul momento anche qualche adesione da alcuni residenti. A distanza di due anni, e con una diversa amministrazione a guidare la città della Val di Magra De Ranieri osserva: “All'epoca c'era una frazione in stato di abbandono totale, con una politica centralizzata sul centro storico ed era normale lanciare una provocazione ai cittadini invitandoli a venire via. Oggi – sottolinea – nonostante i tanti problemi ereditati non si può certo dire che l'amministrazione Ponzanelli si sia dimenticata di Marinella, è molto più attenta e sta cercando di risolvere i problemi”.