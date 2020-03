Dalla Cina seimila mascherine sono arrivate a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Seimila mascherine chirurgiche, di cui 1000 N95, sono giunte a Sarzana dalla Cina e saranno ora destinate all'intera distribuzione alimentare della città. Nei giorni scorsi erano già state consegnate mascherine FFP2 alla protezione civile comunale, polizia locale, dipendenti e operai comunali, pubblica assistenza e Rsa, grazie alla Regione Liguria. Si tratta soltanto del primo lotto dei presidi sanitari di protezione che Sarzana aspetta dall'oriente per affrontare l’emergenza Coronavirus. Nelle scorse settimane il sindaco Cristina Ponzanelli aveva scritto ai referenti di quattro tra città della Repubblica Popolare Cinese: Gaoyuo nella provincia di Jiangsu, Linhai prefettura di Taizhou, Lishui distretto di Liandu e di Wenshang nella provincia di Shandong. La prima a rispondere all'appello è stata la città di Gaoyuo.



“Giorno dopo giorno cerchiamo di dare risposte sempre più efficaci alla nostra cittadinanza, anche in autonomia – ha detto il sindaco Cristina Ponzanelli. - Ringrazio la comunità cinese di Sarzana e i miei colleghi sindaci e referenti territoriali dell'altra parte del mondo che hanno accolto il nostro appello. Cominceremo la distribuzione delle mascherine chirurgiche dalla filiera alimentare della città, cercheremo con il prossimo carico di distribuire i presidi anche a tutti gli altri punti vendita, uffici e servizi della città rimasti aperti”.



Gli ottimi rapporti con la comunità cinese di Sarzana che hanno in Wang Lu e Chaoxia Chen, titolare di un ristorante cinese in città,i suoi punti di riferimento, hanno concretizzato questo risultato. “Da 25 anni vivo e lavoro a Sarzana - dice Chaoxia Chen - amo questa città e mi sento un sarzanese a tutti gli effetti. Sono contento di dare una mano alla comunità italiana di Sarzana nel superare questa terribile tragedia che ha colpito prima la Cina e che ora, purtroppo, si sta diffondendo anche in Italia. Nei prossimi giorni continuerò a lavorare per far arrivare altro materiale sanitario nella nostra città il prima possibile”. È già in volo e diretto a Malpensa un secondo carico proveniente dalla città di Linhai.