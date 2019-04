Da Santo Stefano: "Rilanciare Pontremolese, Variante e Distretto turistico"

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco di Paola Sisti guarda a un impegno sovracomunale. Tra i temi anche un masterplan per il retroporto.

Sarzana - Val di Magra - "Guardare oltre i confini comunali per traguardare risultati di ampio respiro e ricadute durevoli". Questo l’impegno politico che l’amministrazione comunale di Santo Stefano afferma e ribadisce in occasione della presentazione in consiglio comunale del bilancio di previsione. Quattro i punti principali attorno ai quali gravita il ragionamento di Palazzo civico. C’è il tema della Pontremolese: “Il consiglio comunale – spiega il sindaco Paola Sisti – ha recentemente approvato un ordine del giorno che ne chiede il completamento. Un’opera irrinunciabile, strategica per lo sviluppo del territorio, per la quale si è costituito un comitato che vede una presenza trasversale di parlamentari. L’amministrazione comunale si impegnerà all’interno del comitato per promuovere un tavolo di coordinamento permanente per la Pontremolese”. Altro punto è la Variante Cisa tra Santo Stefano e Sarzana: “Da decenni – prosegue il primo cittadino – se ne discute senza risultati concreti. È un’infrastruttura necessaria per garantire una mobilità decorosa e sicura. Recentemente il Comune, assieme ad Anas e Salt, ha effettuato con esiti incoraggianti un sopralluogo per verificare la fattibilità tecnico-economica dell’opera. Ora intendiamo proseguire chiedendo alla Regione di istituire una cabina di regina con i Comuni e gli enti interessati per lavorare concretamente alla programmazione dell’opera”. Terzo punto, il retroporto. “La nostra volontà – afferma il sindaco – è predisporre un Masterplan dedicato alle aree retroportuali che permetterà di realizzare uno studio approfondito mirato a una razionalizzazione della zona, coinvolgendo sia le istituzioni, sia le associazioni e gli operatori del settore. Parliamo di un'area all’avanguardia, dove la convenzione recentemente stipulata da Comune con Cieli (Cento italiano eccellenza logistica trasporti infrastrutture, Università di Genova) e Autorità portuale ha già prodotto interventi e progetti virtuosi”.



Quarto tema, il Distretto turistico della Val di Magra a dell’Unione dei Comuni della Val di Vara (capofila Sarzana) istituito dal Mibact nel dicembre 2017 a seguito di parere favorevole della Regione. “Uno dei pochi Distretti riconosciuti in Italia – osserva il sindaco -, una notevole opportunità per intercettare finanziamenti, creare lavoro e sviluppo, valorizzare il turismo e attivare sinergie con realtà turistiche ‘organizzate’, quali la nascente Dmo. Occorre quindi farlo decollare rapidamente, redigendo un piano di sviluppo e impegnandosi da subito per progetti sovracomunali in grado di attrarre finanziamenti”.



Conclude il sindaco: “Vogliamo valorizzare il nostro Comune come parte integrante di un’area vasta omogenea e di un’azione che, coinvolgendo istituzioni, privati e associazioni, guardi alla crescita economica e al miglioramento della qualità della vita nel nostro territorio”.