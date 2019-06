Crisi Grancasa, Viviani: "Sempre vicini a lavoratori e loro famiglie"

Sarzana - Val di Magra - "Al netto della posizione assunta dai vertici di Grancasa, auspichiamo comunque un supplemento di responsabilità affinché il dialogo continui e si tenti fino all'ultimo di trovare un accordo che tuteli i livelli occupazionali da una parte e, dall'altra, l'immagine di un importante marchio italiano diffuso in tutta Italia come questo. Continuiamo in ogni caso a monitorare ora per ora la situazione. Siamo e saremo sempre a fianco dei lavoratori dell'azienda e delle loro famiglie". Così i deputati della Lega Fabrizio Cecchetti, vicecapogruppo vicario alla Camera, e Lorenzo Viviani, presente al tavolo sulla vertenza Grancasa istituito al Mise.

"Per quanto riguarda lo stabilimento di Sarzana, la disponibilità dei dipendenti è stata massima, visto che - sottolinea Viviani -, hanno optato per la riduzione delle ore di lavoro, con conseguente riduzione dello stipendio, pur di non perdere il posto. Penso che di fronte a sacrifici del genere si possa e si debba compiere uno sforzo in più".