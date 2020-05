Crisi Covid-19, le proposte di Santo Stefano Viva

Sarzana - Val di Magra - In queste ultime settimane la maggioranza e l'amministrazione comunale di Santo Stefano, guidata dal sindaco Paola Sisti, si sono confrontate in merito all’’approvazione del Bilancio 2020. "Nella piena consapevolezza che questo si inserisce in un contesto sociale, economico, politico gravemente legato all’emergenza Covid-19 con le note ricadute sul sistema complessivo , in particolare , famiglie, attività, commerciali e aziendali, colpite dalla sospensione di numerosi ambiti lavorativi e servizi, abbiamo avanzato diverse proposte, convinti che accanto alle misure messe in atto dal Governo centrale, e altre annunciate che si auspica vengano attivate a breve , è doveroso che l’Ente comunale trovi suoi strumenti specifici , per integrare aiuti e supporti a tali categorie". Lo dichiara in una nota il gruppo Santo Stefano Viva.



Queste le proposte dei renziani



1. Creazione fondo Tari per le piccole imprese colpite dall'emergenza coronavirus ( ristoranti , bar e circoli , parrucchieri, centri estetici , palestre, commercio al dettaglio, B&B E ALBERGHI, fatta esclusione per le attività rimaste in essere )



2. Il fondo già ipotizzato dall’amministrazione per un importo di 45 mila euro , come 'contributi alle famiglie per emergenza Covid-19', S. Stefnao Viva propone venga dedicato tramite bando al sostegno all’affitto e al pagamento delle bollette insieme al fondo di morosità incolpevole, "tenuto conto che l’emergenza alimentare è già stata affrontata con risorse dello Stato e se ne prevede una integrazione".



3. Attivazione di un confronto con Ica e relativa riformulazione del contratto in essere al fine di consentire: la riduzione al massimo consentito della tassa sull’occupazione temporanea per attività commerciali che ne abbiamo bisogno al fine di ottemperare le disposizioni in materia di distanziamento sociale in essere e/o a venire; riduzione sulla tassa di occupazione suolo pubblico per le attività commerciali che hanno già questa imposta a carico (misura che dovrebbe essere superata col DL rilancio).



"Siamo soddisfatti del confronto avuto con l’amministrazione comunale, che già aveva ipotizzato alcune forme di sostegno grazie alla possibilità per l’Ente di usufruire della sospensione del pagamento di gran parte dei mutui attivi per l’anno in corso, e cogliamo il favore della maggioranza tutta a tali proposte - continuano da Santo Stefano Viva -. Concordiamo con la creazione di un fondo per la sanificazione urbana ed edifici pubblici secondo una programmazione da approfondire. Abbiamo inoltre sollecitato, rispetto alla riapertura delle scuole , ipotizzata per settembre , un piano di manutenzione ordinaria e capillare delle stesse, da svolgersi nel periodo estivo".



"Consapevoli - concludono dal gruppo guidato dall'ex vicesindaco Nicla Messora - che la prima approvazione di bilancio di previsione non potrà tenere conto delle risorse che saranno disponibili solo successivamente attraverso la sospensione mutui Cassa depositi e prestiti e meno probabili altri, rimanendo convinti che nel 2019 l’innalzamento al massimo dell’addizionale Irpef comunale dovesse essere quantomeno rimodulato, come dimostrato dalle variazioni di bilancio successive e da un possibile contenimento della spesa corrente, per tutti i motivi di cui sopra, siamo altrettanto consapevoli che nell’anno 2020 tale entrata possa sostenere la tenuta del bilancio di fronte all’incertezza delle entrate che, nel contesto di crisi economica che si andrà certamente a delineare, potranno verosimilmente avere un importante contraccolpo e per poter procedere in sicurezza ad avviare le misure necessarie ad affrontare la crisi in atto".