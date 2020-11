Covid, Lazzoni: "Potenziare i meccanismi di controllo. Il virus va combattuto, non celato"

Sarzana - Val di Magra - "Mi pare che il dato che sta emergendo dall’esame della curva epidemiologica Covid-19 relativa al nostro territorio stia palesando un aumento costante e giornaliero dei positivi accertati e degli ospedalizzati. Penso che qualcosa non stia funzionando ma sul tema avverto il silenzio assordante delle istituzioni locali. Auspico che il sindaco, nelle sue vesti di massima autorità sanitaria, potenzi i meccanismi di controllo, a garanzia del rispetto delle misure di prevenzione, ormai note a tutti". Lo afferma Paola Lazzoni, consigliera comunale di Santo Stefano Magra e capogruppo di Insieme per voltare pagina.



"Mi auguro che colga l’appello quale occasione di riflessione e non di strumentalizzazione politica. Il Covid va temuto e combattuto, non celato", conclude Lazzoni.