Covid, Battistini: "Purtroppo annunci di Eretta hanno avuto vita breve"

Sarzana - Val di Magra - "Gli annunci del vicesindaco Eretta sul reparto di urologia ormai privo di COVID19 e in odor di ripresa delle normali attività hanno avuto una vita breve, purtroppo. A quanto sembra, ma attendiamo che il Dr. Eretta, con altrettanta solerzia, ce lo comunichi, ci sono nuovamente 3 casi COVID19 nel reparto di Urologia del S. Bartolomeo". Lo afferma in una nota il consigliere regionale di Italia in comune/Linea condivisa Francesco Battistini, aggiungendo: "Sarebbe la dimostrazione che non possiamo tornare ad una fase di normalità fintanto che non verrà assunta la decisione di dividere i percorsi: sporchi (COVID19) e puliti (No COVID19). Nella situazione attuale non e' pensabile, per esempio, far tornare il reparto del nosocomio sarzanese alla sua normale attività con il rischio di una recrudescenza del contagio. Le stesse parole del Dr. Eretta sono significative: "Non dobbiamo abbassare la guardia...abbiamo ancora un po' di strada da fare". Sarà bene che da professionista della sanità, prima ancora che da politico, lo spieghi al Presidente Toti, suo referente in Regione. La fretta, in questo caso, potrebbe essere devastante".