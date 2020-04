Covid-19, Bertoni e Tinfena: "Assurdo escludere dal confronto gran parte dei sindaci"

Sarzana - Val di Magra - "Escludere alcuni sindaci dal confronto con la commissaria dell’Asl Troiano è una mancanza di rispetto per molti Comuni che stanno vivendo giornate davvero drammatiche. Dopo settimane e settimane i vertici di Asl hanno ceduto alle richieste degli amministratori locali della provincia spezzina che chiedevano a più riprese un incontro per avere risposte importanti per la gestione di ogni singolo Comune in questa emergenza covid-19. Risulta strano che il commissario dell’Asl Daniela Troiano abbia optato per un incontro tra pochi, un comitato ristretto di quattro sindaci, per dare spiegazioni di numerose problematiche che stanno interessando indistintamente tutti i Comuni della nostra provincia". Lo scrivono Massimo Bertoni, sindaco di Vezzano, e Gianluca Tinfena, vice sindaco di Arcola.



"Quando si è al vertice di un’azienda sanitaria che comprende un’intera provincia - proseguono i due amministratori, esponenti di Italia Viva - non si dovrebbe avere difficoltà nel dare disponibilità indistintamente a tutti i sindaci, ognuno di loro ha un ruolo di responsabilità anche in campo sanitario per le rispettive comunità ed esiste una tecnologia adatta a favorire la comunicazione a distanza nella massima sicurezza. Per questo ci risulta assurda questa scelta di relazionare l’operato dell’Asl a pochi escludendo molti primi cittadini che da due mesi ormai sono in prima linea preoccupati per la gestione sanitaria dell’emergenza covid-19. Un altro segnale davvero preoccupante di totale mancanza di vicinanza ai territori che va a sommarsi ad una gestione disastrosa di Alisa e della dirigenza della nostra Asl".