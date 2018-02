Costa inaugura il point a Sarzana: "Città non merita declino"

Sarzana - Val di Magra - É stato inaugurato oggi pomeriggio al 72 di Via Fiasella il point elettorale sarzanese di Andrea Costa, candidato alla Camera come capolista di 'Noi con l'Italia' nel collegio plurinominale Liguria 2 (La Spezia - Genova). Hanno preso parte al taglio del nastro l'assessore regionale Giacomo Giampedrone, il vice sindaco della Spezia Manuela Gagliardi - candidata alla Camera all'uninominale spezzino -, il gruppo di 'Sarzana popolare' e circa cinquanta cittadini.



"Andrea Costa a Roma lavorerà bene come ha sempre dimostrato di saper fare", ha esordito Roberto Italiani, coordinatore di 'Sarzana popolare'.



"Due anni e mezzo fa siamo partiti con un grande progetto politico che ci ha permesso prima di vincere le regionali, poi di avere la meglio in città come Savona, Genova e La Spezia - ha dichiarato Giampedrone -. Ora andiamo a vincere le politiche e poi completiamo il quadro ligure vincendo a Sarzana e Imperia. Uno dei tanti motivi per votare centrodestra? Mandare finalmente Caleo a fare un altro mestiere". Lo sguardo su Sarzana: "Siamo contenti di vedere che c'è chi lavora per riportare Sarzana ai fasti di un tempo e costruirne il futuro. Questa città la sera è un mortorio, davvero imbarazzante. E i protagonisti del declino sarzanese li troviamo in campo proprio a queste elezioni, sono i nostri avversari politici. Impegniamoci in queste ultime due settimane di campagna elettorale e poi, dopo il 4 marzo, avremmo davanti due mesi di lavoro per riportare Sarzana dove merita". Giampedrone ha concluso dando appuntamento a tutti all'aperitivo di coalizione in programma lunedì 18 febbraio al Bar Principe alle 18.30.



"Il primo passo è l'ascolto, è da lì che nasce il rapporto con i cittadini - ha dichiarato la Gagliardi -. Invece i nostri avversari stanno chiusi nelle loro stanze, in Parlamento o nei Comuni. Vogliamo portare a Roma il modello di buongoverno della Regione e dei Comuni in cui abbiamo vinto in questi ultimi anni. Il 4 marzo votare per il centrodestra significa mandare in Parlamento persone che manterranno un rapporto sereno e continuo con i territori".



"Vedere che a Sarzana ci sono persone che hanno voglia di mettersi il gioco per dare un contributo è significativo - ha concluso Costa -. E a questo proposito voglio ringraziare 'Sarzana popolare', che sta riavvicinando i cittadini alla politica. Alla buona politica, cioè quella utile, che risolve i problemi. Il sindaco Cavarra? Dovrà abituarsi alla nostra presenza da queste parti, dove abbiamo tanti amici con cui dialoghiamo con la voglia di elaborare proposte che diano speranza a questa straordinaria città. Una città che merita rilancio, non il declino che sta vivendo".