Costa in casa Uilm: "Io non sono qua per fare comizi"

Puntura del consigliere regionale.

Sarzana - Val di Magra - Stamattina anche il consigliere regionale Andrea Costa (Liguria popolare - Noi con l'Italia) ha partecipato al 15° Congresso provinciale della Uilm, tenutosi presso la sala conferenze dell'Hotel Santa Caterina di Sarzana, portando il saluto della Regione Liguria.



"Non me ne voglia chi mi ha preceduto - ha esordito Costa -, ma io non intendo utilizzare questo palco per fare comizi e campagna elettorale. La politica deve saper organizzare i propri spazi e momenti. E non voglio certo sottrarre tempo a un congresso, momento importante per la vita di un sindacato". Un'apertura con un filo di polemica che Costa rivolto in particolare alla capogruppo Pd in consiglio regionale, Raffaella Paita, e al senatore Pd Massimo Caleo, intervenuti un attimo prima.



Da Costa poi una riflessione: "C'è bisogno che la politica ascolti di più. Basta con una politica autoreferenziale che dice che tutto va bene o che tutto va male. Servono umiltà e la capacità di fare a volte un passo indietro. Il ruolo del sindacato è centrale, può dare sollecitazioni significative alla politica, chiamata a fare sintesi. Cercando il dialogo, la condivisione e il confronto. La politica non deve utilizzare per sé stessa momenti come questa mattinata, ma deve invece cogliere l'occasione per ascoltare".