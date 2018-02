Costa a Luni: "La politica è andare nei territori"

Sarzana - Val di Magra - "La politica è andare nei territori per ascoltare i cittadini. E dei territori non bisogna ricordarsi solo in campagna elettorale". Così da Serravalle di Luni Andrea Costa, candidato alla Camera come capolista di 'Noi con l'Italia' nel collegio Liguria 2 (La Spezia-Genova). Il consigliere regionale ha fatto tappa al Bar Corsi di Serravalle di Luni, dove ha incontrato i residenti della zona. Affiancato da Cristiano Lavaggi e Giuseppe Cecchinelli, Costa ha toccato alcuni temi chiave per l'ortonovese, su tutti la tutela del territorio e la lotta al dissesto idrogeologico. "L'ambiente non si difende a colpi di divieti, ma prendendosene cura, presidiandolo nel modo giusto", ha detto. "C'è bisogno di rinnovamento - ha aggiunto -, ma un rinnovamento che porti contenuti. E occorre vera partecipazione, un valore di cui in questi anni sei è tanto parlato, ma al quale spesso non è stata data attuazione". Prima dell'amichevole brindisi finale, Costa ha ringraziato i sostenitori e si è detto convinto che "Noi con l'Italia possa riportare al voto e far riavvicinare alla politica tanti moderati che magari negli scorsi anni hanno fatto fatica ad andare alle urne".



"Nessuna promessa magniloquente, nessun roboante messaggio pieno di retorica e povero di contenuti: meglio un po' di ironia (e autoironia!). Questo lo spirito con il quale Andrea Costa, ha realizzato lo spot elettorale. Un breve video in cui l'ex sindaco di Beverino si cala nei panni di un simpatico lavoratore di un bar convinto dalla sua proposta. Lo potete vedere sulla pagina Facebook del candidato, a questo link: https://www.facebook.com/andreacostaliguria/videos/835866249953828/