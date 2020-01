Costa: "Sul Parco ho fatto battaglia di principio non sulle persone"

Sarzana - Val di Magra - “Non ho mai personalizzato la questione del Parco, io ho fatto una battaglia di principio e di contenuti, non sulle persone”. Lo ha detto oggi a Sarzana il consigliere regionale Andrea Costa, promotore della proposta di abolizione dell'ente che non è ancora approdata in consiglio. “La pratica è stata licenziata dalla commissione, non appena sarà possibile sarà discussa. Non so come andrà a finire – ha aggiunto a margine della presentazione del nuovo coordinatore di Sarzana Popolare – io ho messo in discussione l'esistenza del Parco in quanto tale non i suoi presidenti. È stata una battaglia di coerenza, sono contento di averla fatta e ci credo ancora. Se qualcuno ha cambiato – ha concluso – o non vuole più sostenere l'iniziativa me ne faccio una ragione, in politica le partite si fanno sempre non solo quando si sa di vincere. Vedremo come andrà a finire in consiglio, i lavori della commissione sono conclusi”.