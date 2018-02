Costa: "Sarzana ha pagato il prezzo di un'Acam politicizzata e portata al baratro"

Sarzana - Val di Magra - "Sui rifiuti Sarzana, come tanti altri Comuni, ha pagato il prezzo salato del rapporto con Acam, un'azienda disastrata, politicizzata e portata al baratro dalla politica stessa. Così il servizio di raccolta rifiuti è andato incontro alle esigenze di Acam, invece che a quelle della collettività. Un'assoluta anomalia". Lo ha dichiarato Andrea Costa, candidato alla Camera come capolista di 'Noi con l'Italia' nel collegio plurinominale Liguria 2 (La Spezia-Genova), al convegno 'Rifiuti-Fare meglio è possibile', organizzato dal gruppo Sarzana Popolare e tenutosi nella serata di ieri, venerdì 23 febbraio, in una Sala della Repubblica gremita.



Relatore dell'evento sarzanese è stato Kristopher Casati, assessore al'Ambiente e al Ciclo dei rifiuti del Comune della Spezia, e consigliere con delega ai medesimi temi a Follo. Ha moderato la serata Roberto Italiani, coordinatore di Sarzana Popolare. Una proficua occasione di confronto sui metodi seguiti dal capoluogo e da Follo per gestire la raccolta differenziata dei rifiuti. Nel comune della Val di Vara la differenziata ora è al 90 per cento, mentre alla Spezia decoro e pulizia negli ultimi mesi hanno fatto riconosciuti passi avanti ed è imminente l'introduzione delle 'isole' di zona, che renderanno il conferimento più flessibile, senza per questo venir meno alla differenziazione del rifiuto.



"Dopo sette mesi di nuova amministrazione - ha aggiunto Costa - Spezia è una città più pulita. D'altra parte, quando si mettono al primo posto i bisogni dei cittadini, e non gli interessi di partito, i risultati arrivano". Uno sguardo su Sarzana: "Anche qua i cittadini sono pronti per il cambiamento. Bisogna lavorare per dar loro una proposta credibile e di buon senso. Sarzana popolare, un gruppo unito non da appartenenze partitiche ma dall'amore per la città, si sta impegnando molto in questo senso".