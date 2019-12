Costa: "Poltrone e nominati, Parco ente inutile. Ma l'area protetta resta"

Sarzana - Val di Magra - Rinviata al 18 dicembre la discussione in Commissione ambiente sulla proposta di legge del consigliere regionale Andrea Costa (Liguria popolare) che mira a chiudere l'ente Parco di Montemarcello, Magra e Vara. Lo slittamente è stato deciso, in risposta alle richieste delle opposizioni, per consentire l'audizione di associazioni e sindaci. Costa ha commentato l'esito della seduta di stamani con un video diffuso sui social network in cui ribadisce di non essersi mai “sottratto al confronto, anzi lo ho sempre accettato. Io credo nella politica come dialogo non come contrapposizione. Il 18 dicembre ci saranno le audizioni, poi la Commissione si esprimerà”. L'ex sindaco di Beverino sottolinea “che la mia proposta di legge non vuole abolire l'area protetta, che resta, ma l'ente Parco in quanto tale. Un ente inutile fatto di nominati e di poltrone che in questi anni non ha saputo pianificare e fare manutenzione. Non so come andrà a finire, io ci credo fortemente”. Costa ribadisce che “per tutelare un'area non basta tracciarne i confini su una cartina, ma servono investimenti, pulizia dei fiumi, presenza umana. Dopo vent'anni di Parco abbiamo un territorio più abbandonato rispetto a prima”. La proposta di legge immagina di trasferire le competenze del Parco alla Provincia “che è un ente più vicino al territorio”.