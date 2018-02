Costa (Noi con l'Italia): "Offerta Volpi, possibilità nuova pagina per Marinella"

Sarzana - Val di Magra - "Stamattina il comprensibile grido d'allarme dei lavoratori di Marinella e delle forze sindacali. Nelle ore successive la notizia che la White Holding, società del Gruppo Volpi, ha presentato un'offerta ai liquidatori della fattoria per rilevare l'azienda zootecnica e la mandria di bovini. Un fatto senz'altro positivo che delinea concrete prospettive di rilancio per una storica realtà produttiva". Lo dichiara Andrea Costa, consigliere regionale e candidato alla Camera come capolista di 'Noi con l'Italia'. "Positiva la volontà della Regione, espressa dal presidente Toti, di supportare l'iniziativa di White Holding - continua Costa -. Un'occasione per aprire una nuova pagina dopo una lunga fase di sofferenza la cui responsabilità va imputata anche a chi per lunghi anni ha tenuto le redini politiche del territorio. Ora ci sono davvero le basi per guardare avanti, soprattutto per i dipendenti della fattoria, reduci da mesi di sacrifici".