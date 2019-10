Corteo no biodigestore, Toti: "Disgusto per politici che cavalcano preoccupazioni e paure"

Sarzana - Val di Magra - “Grande rispetto per chi scende in piazza, i cittadini vanno sempre ascoltati. Francamente un po’ di disgusto per quei politici che cavalcano preoccupazioni e paure irrazionali, mistificando tutto e imbrogliando tutti per mero interesse di poltrona (perduta e rimpianta)”. Così il presidente della Regione Giovanni Toti in merito alla presenza di numerose figure politiche e amministratori alla manifestazione di ieri contro il biodigestore.



“Vedere sfilare in piazza politici come Lella Paita che hanno lasciato la Liguria all’anno zero per decenni – ha scritto sulla sua pagina Facebook pubblicando questa foto - con una raccolta differenziata dei rifiuti inesistente (sotto il 30% mentre oggi siamo già oltre il 50%), senza depuratori, con discariche bomba, è qualcosa di disgustoso. Tanto più che, in questo caso, il luogo dove far costruire il Biodigestore lo hanno deciso loro nel 2002. E sono coloro che a livello nazionale si spacciano come alfieri di un’Italia nuova e moderna. Altro che Italia Viva... pudore morto. Vedere i grillini proporre soluzioni inesistenti, come buttare i rifiuti in un campo e instillare dubbi sulla pericolosità di un impianto di biodigestione è coerente con quella politica che abbiamo visto portare avanti dalla Raggi, cioè quella delle discariche a cielo aperto e dei roghi. Chiedere ai romani per referenze.

Vogliamo portare la Liguria nell’era moderna – ha sottolineato - raccolta dei rifiuti ecologica, senza rischi per nessuno, ma finalmente con tutela dell’ambiente adeguata al nostro bellissimo territorio. La sinistra ipocrita e le follie grilline non fermeranno il progresso. Non vogliamo ritrovarci tra dieci anni con una Liguria come loro hanno lasciato a noi”.