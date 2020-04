Coronavirus nella casa di riposo, il Pd chiede spiegazioni al sindaco

Sarzana - Val di Magra - Alla luce dei recenti fatti che hanno riguardato la casa di riposo “Sabbadini” di Sarzana con ventuno pazienti che sono risultati positivi al Covid-19, il gruppo consiliare del Partito Democratico ha presentato un'interrogazione urgente con risposta scritta al sindaco. Il testo depositato ieri dal capogruppo Castagna chiede infatti “Se e quando Asl – Alisa – Regione hanno diramato dei “protocolli” per il trattamento degli anziani nelle residenze protette. Se è vero che a marzo 2020, in piena pandemia, c'erano in struttura circa trenta anziani con febbre e vari sintomi che potevano ricondurre al coronavirus; se il Comune ha richiesto di monitorarli e controllarli in attesa di capire se qualcuno di loro aveva contratto il virus; se e quando a tutti gli anziani, anche a quelli che hanno frequentato il centro diurno fino a qualche tempo fa, nonché a tutti gli operatori della casa di riposo è stato fatto il tampone o esame virologico ed i tempi di risposta agli stessi e i risultati”. I consiglieri Pd Castagna e Lorenzini chiedono inoltre “Il numero di ingressi, dimissioni e decessi presso la Sabbadini in maniera analitica da gennaio ad oggi; se è stata valutate e ponderata con gli organi ed i tecnici competenti la scelta di allestire una struttura 'covid' presso la Sabbadini rispetto alla scelta di allestirlo presso il San Bartolomeo o altra struttura dotata di tutte le attrezzature necessarie. Se è stata valutata con gli organi ed i tecnici competenti la scelta, apparsa sui giornali in grand evidenza di porre “a capo” di questo reparto l'assessore alla sanità del Comune di Sarzana, sicuramente valente medico chirurgo ma apparentemente privo della specializzazione richiesta in tali casi e infine su che basi tecnico-scientifiche sono stati determinati quali anziani “non infetti” trasferire e dove visti anche i tempi lunghi di attesa per l'esito dei tamponi”.