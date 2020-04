Sarzana - Val di Magra - Dubbi sui provvedimenti legati al coronavirus e alle misure per contrastarne la propagazione? A Castelnuovo il sindaco Daniele Montebello dà appuntamento a tutti su Facebook per fornire i chiarimenti necessari. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 aprile, dalle 17.00, il primo cittadino sarà in diretta Facebook, sulla pagina del Comune, pronto a rispondere agli interrogativi della cittadinanza.