Continuano le dirette social di Via Francigena Live

Sarzana - Val di Magra - Le dirette AEVF sulla Via Francigena e i mondi del cammino continuano a camminare e a pedalare (!) per noi, per accompagnarci là fuori sulle vie da percorrere, finché non riprenderemo a farlo in prima persona sui nostri amati cammini!?I primi dieci incontri LIVE sulla pagina Facebook AEVF, con i quali abbiamo scoperto i vari tratti del percorso e ci siamo confrontati sulla filosofia del cammino, hanno visto una straordinaria partecipazione e interazione: sono state raggiunte oltre 150.000 persone da tutto il mondo!

?Abbiamo quindi pensato di organizzare altri incontri live. L’interesse per i temi affrontati ci ha fatto capire quanto sia utile e necessario “incontrarsi” per parlare di ciò che ci fa stare bene e che riguarda il nostro prossimo futuro sugli itinerari a piedi e in bicicletta! Straordinari inoltre l’interesse e la partecipazione alle 6 ulteriori dirette AEVF organizzate alla scoperta della Via Francigena del Sud, per scoprire il nuovo itinerario.

?Per questo nuovo ciclo di appuntamenti, desideriamo essere il più possibile concreti e operativi nell’approccio a ogni tema. Pur con tempi e direttive diverse che presto avremo modo di condividere, i Paesi si stanno preparando alla nuova fase di una riapertura parziale: siamo fiduciosi di poter muovere qualche muscolo questa estate, pur con dei limiti, dunque vogliamo pensare insieme a voi potenziali soluzioni per le criticità che dovrà affrontare lo slow tourism, come l’ospitalità, l’uso delle mascherine, gestire i gruppi guidati ecc.

?Non si pretende di dare risposte esaustive, lo scenario è a oggi troppo incerto e per alcuni ambiti non ne avremmo l’autorità, tuttavia insieme agli ospiti e a tutti voi sarebbe bello fare delle proposte, contribuire con idee creative relativamente alle criticità che si prospettano. ?Tutto questo sarà declinato sui temi che abbiamo scelto di proporvi!

?Si aggiungono inoltre sei incontri tematici (programma in fase di perfezionamento) dedicati alla meta, anzi alle mete, che si trovano lungo la Via Francigena: Canterbury, Roma, Bari, Monte Sant’Angelo, Brindisi e Santa Maria di Leuca.

?Anche questi prossimi incontri vogliono parlare ai viandanti, ai ciclisti e agli appassionati lungo tutta la Via Francigena Europea, quindi le dirette saranno in diverse lingue a seconda della nazionalità degli ospiti.

?Nella conduzione degli incontri si alterneranno Luca Bruschi, direttore AEVF e Angelofabio Attolico, responsabile tecnico AEVF per la Via Francigena nel Sud.

Ecco il nuovo calendario degli appuntamenti, sempre alle ore 18:00 sulla nostra pagina Facebook:

Martedì 12 maggio?"Un viaggio a piedi attraverso l'Italia con un professore di storia: la Via Francigena da Aosta a Otranto" con Cyprien Mycinsky, storico ?In lingua francese



??Venerdi 15 maggio?"Progetti per ripartire: TOURIST 4 FUTURE" con Valentina Miozzo, eco-travel blogger e guida ambientale escursionistica e Stefania Gentili, guida ambientale escursionistica e naturalista??



Martedi 19 maggio?“L’accoglienza e l’ospitalità. Il ruolo dell’hospitalero” con Ambra Castellani, responsabile ostello di Palestro e Samantha Cesaretti, accoglienza pellegrina ??



Venerdi 22 maggio?“Travel blogger sul cammino. Esperienze sulla Via Francigena” con Silvia Badriotto, Monica Liverani e Mariarita Persichett, travel bloggers??Martedi



26 maggio?“Il Cammino delle Donne” con Ilaria Canali, responsabile rete nazionale donne in cammino e Roberta Ferraris, autrice di guide e guida ambientale escursionistica



??Venerdì 29 maggio?“L’accessibilità sul cammino e la Via Francigena piemontese nella variante del Monginevro” con Pietro Scidurlo, presidente Free Wheels Onlus e Eleonora Girodo, responsabile della struttura operativa della DMO Val Susa Turismo??



Mercoledì 3 giugno?“La Via Francisca del Lucomagno incontra la Via Francigena” con Marika Ciaccia, pellegrina e travel blogger e Marco Giovannelli, pellegrino e direttore di Varese News??



Venerdì 5 giugno?“La Via Francigena verso Oriente, in cammino fino alla Turchia” con Kate Klow, autore di guide e presidente Cultural Route Society e Huseyin Heryurt, manager Cultural Route Society?In lingua inglese ??



Martedì 9 giugno?“La Via Francigena incontra il cammino di St. Olav, Itinerario Culturale europeo” con Hans Morten, direttore St. Olav Ways?In lingua inglese ??



Venerdì 12 giugno*?“Green Pilgrimage”, un progetto europeo al servizio dei territori e dei cammini con Catherine Bradley, Kent City Council, Peter Morris, manager North Down Ways?In lingua inglese

*da confermare