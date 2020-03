Consiglio comunale si riunisce in piena emergenza per il bilancio

Sarzana - Val di Magra - Nel pieno dell'emergenza coronavirus e delle misure restrittive varate dal Governo, domani sera alle 19.30 il consiglio comunale di Sarzana si riunirà per una seduta straordinaria - annunciata dal sindaco su Facebook - che anticiperà l'approvazione del bilancio di previsione inizialmente fissata per il 24 marzo.

Dopo un'intensa giornata di scambi di pec e telefonate fra maggioranza, opposizione e presidente del consiglio Rampi, l'accordo è stato raggiunto in serata con la rassicurazione per la minoranza – così come fermamente richiesto dal Pd – di “avere contezza e condivisione delle misure che la giunta intenderà adottare dopo l'approvazione del bilancio”. La seduta di domani, che si svolgerà ovviamente con tutti i presidi sanitari necessari e senza la discussione del bilancio ma con l'esposizione da parte di sindaco e giunta provvedimenti che saranno adottati e successivamente inseriti nel bilancio per affrontare l'emergenza.

Misure che due giorni fa erano state suggerite anche dai consiglieri di Italia Viva i quali avevano presentato un emendamento per poterle inserire nel bilancio in fase di approvazione.



Il presidente del consiglio Rampi ha convocato la seduta dopo aver ricevuto “esplicito ed espresso consenso scritto agli atti da ogni singolo consigliere in ordine alla rinuncia ai termini di regolamento di contabilità e di consiglio comunale per la presentazione di emendamenti e la contestuale rinuncia alla presentazione di qualsivoglia emendamento”.



Come disposto nella convocazione inoltre “i consiglieri entreranno in aula uno per volta e siederanno a distanza non inferiore a metri due l'uno dall'altro. Non saranno rispettate, ove necessario, le ordinarie collocazioni dei singoli consiglieri e tale distanza verrà osservata anche dai membri della giunta presenti e dipendenti in servizio. Soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani saranno disponibili all'accesso del palazzo comunale e nella sala consiliare”.