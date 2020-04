Consiglio comunale rinviato, Lega e Cambiamo: "Ore a discutere della forma"

Sarzana - Val di Magra - “Dopo una giornata passata a parlare del nulla più assoluto, il Consiglio Comunale è stato rinviato: si poteva evidentemente votare per il rinvio, ma non sui temi". Così in una nota i gruppi consiliari di Lega Salvini Premier e Cambiamo! all'indomani del consiglio comunale di Sarzana rinviato a causa dell'inadeguatezza della piattaforma telematica. (QUI)



"Stiamo vivendo la più grave crisi dal dopoguerra ad oggi - si legge - e passiamo ore a discutere della forma, sentendoci benissimo l’uno con l’altro per tutta la giornata e registrando pure i voti, pur di non discutere nel merito: quelle ore passate a parlare del nulla potevamo impiegarle a discutere dell’emergenza economica, delle famiglie, della Città e dei nostri operatori sanitari che stanno lavorando giorno e notte senza sosta. Nulla. Evidentemente gli ordini del giorno presentati dall’opposizione non erano così importanti: un’occasione persa, con la forma che vince sulla sostanza. Peccato davvero. Noi ci siamo come ci siamo sempre stati".