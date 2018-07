Consiglio comunale posticipato per la commemorazione del 21 Luglio

Sarzana - Val di Magra - Il presidente del consiglio comunale di Sarzana Carlo Rampi ha accolto le istanze pervenute da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle posticipando il consiglio comunale in programma domattina alle 11.30 per consentire a tutti di poter partecipare alle celebrazioni per i fatti del 21 Luglio.

La commemorazione inizierà alle 9,30 nel piazzale della stazione ferroviaria dove verrà deposta una prima corona di fiori nel luogo dove avvenne lo scontro a fuoco fra milizie fasciste e i militari guidati da Guido Jurgens.



Immutato invece l'ordine del giorno che prevede la “definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni” la nomina dei rappresentanti della commissione per l'assegnazione della onorificenza civica “21 Luglio 1921” e infine l'istituzione delle commissioni consiliari permanenti e la nomina dei relativi componenti.