Consiglio comunale nell'area archeologica, Silvestri: "Cammino di valorizzazione condiviso"

Sarzana - Val di Magra - “La valorizzazione della zona archeologica di Luni non è soltanto un momento di conservazione e conoscenza del nostro patrimonio storico e culturale ma anche opportunità per la creazione di un percorso turistico che colleghi fra loro tutte le eccellenze del nostro territorio e realizzare una vera e propria offerta turistica integrata”. Così il sindaco di Luni Alessandro Silvestri dopo il consiglio comunale di ieri mattina tenutosi non nella consueta sala del palazzo civico ma negli spazi dell'area archeologica adiacenti alla nuova sede del museo. Una “trasferta” fortemente voluta da primo cittadino e giunta per rafforzare il percorso di valorizzazione del patrimonio storico anche in ottica turistica avviato ormai da tempo.

“Ringraziamo tutti i Consiglieri intervenuti – ha sottolineato nonostante l'assenza di parte dell'opposizione - il personale comunale e della zona archeologica, la dottoressaTraverso e per il suo tramite la Soprintendenza Archeologica per la disponibilità e l’accoglienza, rinnovando il nostro concreto impegno ad operare ogni sforzo per un cammino condiviso di valorizzazione e sviluppo della zona archeologica”.

Nel suo intervento Traverso ha esposto i dati sull'affluenza – anticipati (QUI) a CdS da Mancusi – ma anche le prospettive future per lo sviluppo e la valorizzazione del sito. L'intento comune è infatti quello di rafforzare la sinergia per consolidare l’aumento dei visitatori ed inserire la zona archeologica all’interno di un percorso di valorizzazione complessiva per tutto il territorio affinché possa avere ricadute significative e durature anche sull’economia locale.