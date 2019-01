Consigli comunali in streaming, il Comune acquista il sistema di trasmissione

L'amministrazione investirà 3.700 euro per la diffusione audio e video delle sedute.

Sarzana - Val di Magra - Passi avanti per la trasmissione in streaming delle sedute del consiglio comunale di Sarzana. Con una determina firmata dal dirigente Guerrera, il Comune può infatti procedere all'acquisto del sistema che consentirà a tutti i cittadini, anche a quelli non presenti a Palazzo Roderio, di vedere le sedute che spesso, anche per i tempi eccessivamente dilatati, non possono essere seguite in piazza Matteotti. Grazie ad una trattativa portata avanti con la società Cedat di San Vito dei Normanni, l'ente ha ottenuto un ribasso del 21,5% che consentirà di installare il sistema con una spesa totale di 3.732 euro.

La trasmissione dei consigli comunali in streaming – così come avviene in molti altri comuni della provincia – era stata al centro anche di un acceso di battito nell'assemblea comunale lo scorso settembre (QUI) quando tutti gli esponenti di maggioranza e opposizione, seppur con sfumature diverse, si erano detti favorevoli alla trasmissione audio e video.