Consigli comunali anche online, Chiappini: "Passi avanti verso la trasparenza"

Sarzana - Val di Magra - In attesa dell'attivazione dello streaming video che consentirà di assistere in diretta alle sedute dell'assise comunale, da ieri, nel rispetto della massima trasparenza e su disposizione del presidente del Consiglio comunale, Carlo Rampi, i cittadini potranno liberamente ascoltare le registrazioni audio del Consiglio comunale accedendo al sito dell'Ente.

E' anche possibile selezionare o cercare sia l'oratore che l'ordine del giorno della seduta che si intende ascoltare oltre ad effettuare ricerca a testo libero. Per usufruire del servizio basta accedere al sito www.comunesarzana.gov.it entrare nella sezione “Il Consiglio Comunale” e cliccare sulla voce “Registrazioni audio Consiglio Comunale".



Sulle novità riguardanti la trasmissione delle sedute, interviene anche l'ex consigliere comunale Valter Chiappini per l'associazione Sarzana in movimento: "Ringraziamo i rappresentanti dei gruppi consigliari componenti della Commissione Affari Istituzionali, col suo Presidente Luca Ponzanelli, ed il presidente del Consiglio comunale, avv. Carlo Rampi, per aver fatto si che la nostra richiesta di libero accesso per tutti i cittadini alla sezione in cui vengono archiviate le registrazioni audio dei Consigli comunali sia stata accolta. Da oggi qualsiasi cittadino voglia ascoltare le discussioni sulle singole pratiche presentate in Consiglio e gli interventi di ogni singolo componente potrà liberamente farlo in differita dal momento in cui le registrazioni verranno caricate nella apposita sezione".



"Apprendiamo anche - aggiunge - che a breve sarà disponibile la visione diretta in streaming dei Consigli comunali, altra nostra richiesta, supportata in consiglio anche da una mozione a firma avv. Federica Giorgi del M5S, collegandosi coi propri PC o cellulari. E’ un passo in avanti verso la trasparenza su cui ci battiamo da anni ed attendiamo riscontri anche sull’ulteriore nostra richiesta di stilare il regolamento per i “referendum civici” E’ altresì nostro preciso impegno, ed altra carenza pesante in tema di trasparenza, continuare nella strada verso la corretta pubblicazione di tutti i provvedimenti, dalle determine dirigenziali alle delibere di giunta e di Consiglio passando per tutti quegli atti ed informazioni che la legge impone debbano siano inseriti e facilmente riscontrabili dai cittadini nelle apposite sezioni del sito comunale".