Consigli comunali al freddo, Rampi chiede di "Provvedere senza indugio"

Sarzana - Val di Magra - “Provvedere senza indugio, anche con atti formali”. È quanto sollecita il presidente del consiglio comunale di Sarzana Carlo Rampi che all'indomani dell'ennesima seduta tenutasi nel gelo della sala di piazza Matteotti ha scritto a segretario, sindaco e assessore ai lavori pubblici per chiedere di risolvere la situazione.

Il problema, che ormai da due o tre anni si ripete ciclicamente, si è nuovamente palesato negli ultimi due consigli spingendo qualche consigliere anche a valutare di presentarsi con stufetta d'ordinanza per resistere nelle ore di discussione e facendo desistere i cittadini da rimanere troppo fra il pubblico.

“Il consiglio tenutosi il 2 dicembre – ha scritto Rampi – si è per l'ennesima volta celebrato con l'impianto di riscaldamento assolutamente non funzionate. In almeno due occasioni ero stato rassicurato direttamente da dipendenti di ditte esterne, incaricate della manutenzione, in ordine alla intervenuta risoluzione dei problemi. Così evidentemente non era, e la situazione non è logico che si protragga oltre”.