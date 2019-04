Concessioni demanio idrico sul Magra, Gagliardi pensa a una proposta di legge

Sarzana - Val di Magra - “Valuteremo di trasformare questa interrogazione in una proposta di legge vera e propria. I concessionari del Magra e delle altre zone sottoposte alla normativa sul demanio idrico meritano una risposta e il Governo sta rimpallando le sue responsabilità tra i diversi ministeri. La trasformeremo in una proposta di buon senso, su cui ci aspettiamo largo consenso in Parlamento.” Lo dichiara Manuela Gagliardi, parlamentare spezzina di Forza Italia, in merito all'interrogazione con cui ha chiesto "se il Governo intenda assumere iniziative normative volte a prevedere la proroga della durata delle concessioni del demanio idrico al fine di equipararle a quelle del demanio marittimo". Prevista nel question time della settimana scorsa da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'interrogazione è stata rigettata per incompetenza.