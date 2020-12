Concessioni balneari, Lega: “I Comuni rimasti applichino la legge e le rinnovino”

Sarzana - Val di Magra - “L’approvazione in consiglio comunale dell’ordine del giorno della maggioranza e la successiva delibera del Comune di Sarzana per il rinnovo delle concessioni balneari sono un’ottima notizia. Ora anche gli altri Comuni della provincia rimasti, fra i quali Levanto e Monterosso, devono applicare la legge e tutelare i lavoratori del settore”.



Lo affermano in una nota i parlamentari della Lega Stefania Pucciarelli e Lorenzo Viviani, che aggiungono: “L’amministrazione comunale di Sarzana è andata nella giusta direzione dando attuazione alla legge voluta nel 2018 dall’ex ministro della Lega Gian Marco Centinaio, che prevede il rinnovo delle concessioni balneari. Non è ammissibile che alcuni sindaci non applichino una legge dello Stato italiano, per di più in un momento di così grave difficoltà in cui gli investimenti di una vita di numerosi imprenditori del nostro territorio sono a serio rischio”.



“Ora anche i Comuni rimasti, come Levanto e Monterosso, devono allinearsi – concludono Pucciarelli e Viviani – rinnovando le concessioni e tutelando un comparto già duramente colpito dalla crisi legata all’emergenza sanitaria”.