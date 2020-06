Con le dimissioni di Iacopi il gruppo della Lega perde ultimo esponente eletto nel 2018

Sarzana - Val di Magra - Le fresche dimissioni di Emilio Iacopi rappresentano probabilmente il più importante ma sicuramente non l'unico scossone all'interno della Lega di Sarzana, due anni fa decisiva nella prima – storica – vittoria del centrodestra alle amministrative e oggi rimasta senza alcuno dei quattro esponenti eletti nel gruppo consiliare nel giugno 2018. Se in giunta infatti il vicesindaco Eretta e l'assessore Torri (eletti rispettivamente con 98 e 158 preferenze) hanno fin qui svolto il proprio lavoro senza intoppi, fra i banchi della maggioranza la formazione di Salvini ha visto avvicendarsi ben tre consiglieri e recentemente ha vissuto anche una scissione interna.



Le prime dimissioni erano state infatti quelle di Stefano Cecati nell'ottobre 2018 quando il terzo più votato fra le fila del partito dopo i due membri della giunta, era risultato incandidabile. Il suo posto era stato preso da Maria Grazia Avidano – prima dei non eletti – che lo scorso 30 aprile aveva ufficializzato il suo addio al gruppo consiliare insieme a Spilamberti in seguito alla rottura con la dirigenza provinciale del partito.

Risalgono invece a fine febbraio le dimissioni per motivi personali di Cristina Podestà alla quale era subentrata Lucia Innocenti, diventata poi capogruppo dopo il primo passo indietro di Iacopi del quale a breve il consiglio comunale ufficializzerà la surroga. Il suo posto sarà preso probabilmente da Giovanna Colaiacomo, che aveva ottenuto 11 preferenze nelle elezioni che avevano decretato la Lega come primo partito della coalizione vittoriosa.



(Nella foto gli eletti della Lega dopo il voto del giugno 2018)