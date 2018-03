Comuni a guida Pd, centrosinistra a pezzi

Nei centri più popoloso è trionfo per l'accoppiata Pucciarelli-Gagliardi. Ma a Santo Stefano c'è un'eccezione grillina.

Sarzana - Val di Magra - La sconfitta per Pd e alleati è totale. Anche nei principali Comuni della provincia spezzina a trazione Dem - abbiamo già parlato di Sarzana (QUI) e del capoluogo (QUI) - è arrivata una sonora batosta. Lo dicono chiaramente i tantissimi voti racimolati dalle candidate di centrodestra (Stefania Pucciarelli per il Senato, Manuela Gagliardi per la Camera) e Cinque stelle (Lucia Sommovigo per la Camera, Fulvia Steardo per il Senato).



Ad Arcola, terzo comune più popoloso dello Spezzino, guidato dal sindaco Pd Emiliana Orlandi (candidata senza fortuna al proporzionale, direzione Senato, a questa tornata elettorale), si sono imposte Pucciarelli e Gagliardi, entrambe con il 36 per cento. Quattro punti dietro le candidate pentastellate. Inchiodati al 23 per cento i candidati Pd Massimo Caleo (Camera) e Juri Michelucci (Senato). Risultato di fatto analogo a Bolano, dove governa una giunta di centrosinistra guidata dal sindaco Pd Alberto Battilani. Doppietta uninominale del centrodestra anche a Castelnuovo e Luni, sempre con i pentastellati secondi (a debita distanza) e con i cavalli Pd terzi e ben lontani dalle grilline. E a Levanto, dove c'è un'amministrazione di centrosinistra timonata dal sindaco Ilario Agata? Manco a dirlo: stesso identico copione. Il podio è centrodestra, cinque stelle, centrosinistra anche a Vezzano Ligure, dove però i contendenti sono raccolti in meno di cinque punti percentuali.



Santo Stefano, altro popoloso comune spezzino a guida centrosinistra, vede Pd e alleati sconfitti. Ma fa registrare un tocco di originalità. Infatti, se al Senato trionfa Stefania Pucciarelli, santostefanese doc, nell'uninominale della Camera la pentastellata Lucia Sommovigo si impone sulla forzista Gagliardi per 36 voti. Anche in terra santostefanese Pd bastonato: Michelucci terzo con meno del 29 per cento, Caleo non arriva al 25.