Comune più "green", passa la mozione contro la plastica monouso

Accolta la proposta di Giorgi (M5S): "Dobbiamo essere i primi a dare il buon esempio".

Sarzana - Val di Magra - Stop all'utilizzo di plastica monouso a Palazzo Roderio. È quanto chiede la mozione approvata oggi all'unanimità dal consiglio comunale di Sarzana che ha trovato piena convergenza sulla proposta della capogruppo M5S Federica Giorgi di aderire all'iniziativa #PFC (Plastic Free Challenge) promossa dal Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, introducendo negli uffici pubblici l’utilizzo esclusivo di posate, piatti, bicchieri, bottiglie e sacchetti tradizionali o in materiale biodegradabile e compostabile, con conseguente divieto assoluto di utilizzo di plastica usa e getta”. “Dobbiamo essere noi i primi a dare il buon esempio – ha affermato Giorgi – limitando l'uso di plastica nel palazzo comunale. La mozione è già stata approvata anche in altri comuni limitrofi con l'obiettivo di dare un segnale importante sull'impegno ambientale”. Un intento che ha trovato d'accordo tutti i gruppi, con il vicesindaco Eretta che ha fatto notare come dalla macchinetta del caffè vengano già erogati bicchieri compostabili. Il presidente del consiglio Rampi ha invece fatto presente che dalla prossima seduta l'assemblea cittadina userà bottiglie di vetro e bicchieri di carta mentre, in virtù dei contratti in essere, sarà chiesto ai fornitori delle altre macchinette di dotarle di materiali che abbiano il minor impatto possibile.