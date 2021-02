Commissione tesa sui debiti fuori bilancio, avvocato civico lascia la seduta

domani in consiglio a sarzana

Sarzana - Val di Magra - Una commissione bilancio abbastanza agitata ha fatto da prologo, venerdì, al consiglio comunale di Sarzana che domani tratterà anche i debiti fuori bilancio riconosciuti dal Comune dopo le quattro sentenze del Tribunale per le quali dovrà pagare 46.790 (QUI). A riscaldare gli animi sono state infatti le domande specifiche sulle modalità di conduzione delle trattative con le parti su eventuali conciliazioni, poste dal consigliere Mione all'avvocato Furia, che da poche settimane è difensore di Palazzo Roderio.



“Se ci fosse una cattiva gestione della pratica dei sinistri – ha sottolineato l'esponente dell'opposizione sollecitando le delucidazioni del legale – potrebbe esserci un danno erariale e i consiglieri potrebbero essere complici avvallando questo danno. Rinviamo questo ordine del giorno”. “Contrario a qualunque rinvio della pratica” si è invece detto mentre poco dopo l'avvocato ha abbandonato la riunione. Passaggio che, insieme all'assenza del segretario comunale, ha acceso lo scontro verbale fra lo stesso Mione e il presidente del consiglio con gli altri consiglieri che hanno difeso le rispettive parti, mentre anche l'assessore al bilancio Baroni ha confermato di non essere a conoscenza dell'andamento delle cause sulle quali domani si esprimerà tutto il consiglio.