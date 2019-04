Commissione senza assessore, l'opposizione se ne va

I consiglieri Mione, Casini e Giorgi hanno lasciato la seduta a causa dell'assenza del titolare della delega al bilancio.

Sarzana - Val di Magra - “Nonostante la presenza di tutti i commissari dei vari gruppi consiliari, questa sera in commissione Bilancio, ci siamo visti costretti ad abbandonare la seduta stante l’ingiustificata assenza dell’assessore al bilancio Baroni che avrebbe dovuto effettuare la relazione politica sulla pratica del Rendiconto”. Così in una nota congiunta i consiglieri di opposizione Casini (Pd), Giorgi (M5S) e Mione (Sarzana per Sarzana), che spiegano: “Il Sindaco, chiamato a relazionare dal presidente Casini, ha comunicato che la pratica sarebbe stata presentata dai tecnici essendo assente l’esperto (assessore al bilancio Baroni) e che la stessa si sarebbe limitata a leggere la relazione già agli atti.

Come forze di minoranza abbiamo segnalato al sindaco l’inutilità della sua lettura, considerato che da tempo sappiamo leggere da soli ma piuttosto che fosse necessaria una valutazione politica dell’intera questione.

E’ risultato vano il nostro tentativo in extremis di rinviare la discussione ad altra data onde poter consentire all’“esperto” assessore di presenziare e svolgere il suo compito. Siamo seriamente preoccupati – concludono - delle ripetute assenze dell’assessore Baroni sia ai consigli sia anche alle commissioni”.