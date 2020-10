Commercio in difficoltà, Sarzana Popolare invoca intervento del Governo

Sarzana - Val di Magra - Il gruppo di maggioranza Sarzana Popolare ha presentato una mozione a supporto delle attività economiche cittadine a fronte del perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e l'attuazione dei protocolli di sicurezza che nelle prossime settimane potrebbero ridurre sensibilmente le opportunità di lavoro per le realtà sarzanesi, alcune delle quali già pronte ad abbassare le saracinesche.

I consiglieri Pizzuto, Maggiari e Precetti, osservano infatti come questo “potrebbe determinare nel volgere di breve tempo, la sospensione temporanea, e in alcuni casi, addirittura, la chiusura di molte attività economiche e commerciali, con evidenti ricadute negative sull'occupazione, l'economia locale, il valore degli immobili e più in generale sulla vita stessa delle famiglie”.

La mozione impegna quindi sindaco e giunta a chiedere “con urgenza” al Governo di deliberare misure specifiche per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, operatori di commercio ambulanti, attività commerciali al dettaglio e per tutte le attività commerciali produttive e professionali e le persone fisiche.

Fra i vari interventi i popolari auspicano il finanziamento dell'esenzione della tassa di occupazione del suolo pubblico fino al 30 aprile 2021, la proroga della sospensione dei protesti e la sospensione dei mutui e dei prestiti per le persone fisiche, i professionisti e le imprese fino al 31 giugno 2021.