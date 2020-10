Commercio in crisi, Raschi (IV): "Bisogna intervenire subito"

Sarzana - Val di Magra - “La fine delle stagione estiva porta con sé il grave pericolo di una crisi economica che rischia di mettere a repentaglio tante attività cittadine. Per questo già nell’immediato post lockdown Italia Viva si era adoperata per riconoscere un sostegno alle attività, con un ordine del giorno bocciato in consiglio". Così il capogruppo Umberto Raschi in merito alla situazione che si appresta a vivere anche la città di Sarzana.

"Adesso rischia di essere troppo tardi, bisogna intervenire con una riduzione immediata sul costo totale TARI per tutte le attività che hanno subito la chiusura nel pieno dell’emergenza sanitaria, come avvenuto in altri comuni della provincia. Inoltre - conclude l'esponente di opposizione - nei prossimi giorni chiederò la convocazione della commissione bilancio e l’audizione delle associazioni di categoria per individuare le soluzioni migliori e che diano risposta concreta a queste esigenze”.