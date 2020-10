Colaiacomo: "Borse lavoro, fare chiarezza su quelle concesse prima del 2018"

Sarzana - Val di Magra - "Ho fatto richiesta di accesso agli atti dopo che ho sentito le parole dell'opposizione in consiglio comunale in merito alle borse lavoro negli anni passati e vorrei vederci chiaro, per rispetto della cittadinanza tutta.



L'amministrazione Ponzanelli è stata la prima ad affidare allo strumento del Bando Pubblico la determinazione di questi percorsi. Le borse lavoro sono ammortizzatori sociali e come tali si devono attivare al cospetto di uno stato di bisogno.

I bandi indetti dalla nostra amministrazione sono stati calibrati per individuare le persone più bisognose e fra i criteri di valutazione c’ è sempre stato il coefficiente Isee. Dal dibattito in consiglio comunale è emerso che fra i coloro i quali hanno presentato la domanda vi siano alcuni soggetti che nello stesso anno 2018 precedentemente all'insediamento della nuova giunta abbiano usufruito delle borse lavoro pur avendo un Isee elevato per alcuni superiore a 40.000 euro.



Qualora il riscontro delle graduatorie confermasse questa indiscrezione rinnoverò i miei complimenti all'amministrazione Ponzanelli nelle persone del sindaco e dell'assessore Stefano Torri per aver stabilito criteri certi ai quali possono partecipare tutti i cittadini e non solo "gli amici degli amici"".



Giovanna Colaiacomo

Consigliere comunale Sarzana - Lega Salvini Liguria