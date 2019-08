Climate change, Caleo alla festa dell'Unità di Ravenna

Sarzana - Val di Magra - Massimo Caleo tornerà a parlare di ambiente e lo farà nel contesto della Festa nazionale dell’Unità in programma a Ravenna. L’ex senatore del Pd è chiamato al proscenio domenica 25 agosto alle 18,30 nella sala ‘Benigno Zaccagnini’ nell’incontro dal titolo “Trent’anni dopo Federparchi: quale futuro per la tutela del pianeta”.



In primo piano argomenti di stretta attualità e prioritaria importanza - dall’economia circolare, al climate change, alla conservazione del territorio e tutela del paesaggio - sui quali Caleo porterà le sue conoscenze acquisite come Vicepresidente della Commissione ambiente del Senato, Presidente del Parco Montemarcello-Magra, Sindaco di Sarzana e Assessore provinciale. Discuteranno con lui altri esperti: Agostino Agostinelli, Donatella Bianchi, Fausto Giovanelli, Marco Fabbri. Moderatore: Gianni Montesano.



Massimo Caleo raggiungerà Ravenna dopo la partecipazione in tarda mattinata nel comune di Fivizzano alla cerimonia di commemorazione del 75° anniversario delle stragi nazifasciste avvenute durante la Seconda Guerra mondiale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank Walter Steinmeier.