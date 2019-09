Circolo Pertini: "Ponzanelli chieda a Iacopi di dimettersi"

Sarzana - Val di Magra - Sono circa una cinquantina i firmatari dell'appello promosso dal Circolo Pertini guidato dall'ex assessore Nicola Caprioni che chiede al sindaco di Sarzana Ponzanelli di prendere una posizione sul post condiviso su Facebook dal capogruppo della Laga Emilio Iacopi.



“Noi ci aspettiamo che la giustizia valuti tutti i potenziali elementi di reato contenuti nello scritto di Iacopi – si legge - così come ci aspettiamo che i comandi dei Carabinieri assumano i dovuti provvedimenti disciplinari e giudiziari nei suoi confronti per violazione del giuramento di fedeltà alla Costituzione e alla Repubblica.

Le scuse adottate da Iacopi sono puerili. Non si condivide un post senza leggerlo, particolarmente se a pubblicarlo è un carabiniere e un consigliere comunale e questo post è la fotografia del Presidente della Repubblica. Non è neppure corretto parlare di “richieste di condivisione”. Chi frequenta Facebook sa che non arrivano richieste di condivisione da parte di nessuno. Occorre cercare il post e, se si è d’accordo, condividerlo sulla propria pagina.

Le chiediamo Sig. Sindaco di prendere posizione pubblica di distacco e di condanna per l’operato di Iacopi e di chiedere allo stesso le dimissioni immediate da consigliere comunale. Nel ringraziarla per l’attenzione che vorrà dedicare alla nostra richiesta, restiamo in fiduciosa attesa di un suo cortese riscontro, che confidiamo sia in tempi rapidi. Con l’occasione Le porgiamo i nostri distinti saluti”.



