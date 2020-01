Circoli, sindaca tesserata e regionali: "Portiamo consenso a Cambiamo!"

Sarzana - Val di Magra - Parte da Sarzana la campagna elettorale di Cambiamo! per le elezioni regionali. Da una location non casuale, cioè quel Bar Principe da cui nel 2018 è scattata la 'presa' di Palazzo Roderio. Oggi pomeriggio l'occasione è stata altresì propizia per annunciare la nascita di due circoli cittadini del soggetto politico lanciato da Toti, coordinati uno da Giacomo Battistini, l'altro da Francesco Nobile, che attendono militanti, amici e curiosi al 35 di Piazza San Giorgio. L'altra novità di giornata l'ha data la sindaca Cristina Ponzanelli: “Io, che a un partito non sono mai stata iscritta, ho deciso di prendere la tessera di Cambiamo!, forza politica che nel cambiamento vede sempre un'opportunità e che concepisce la politica non come un lavoro, ma come una passione al servizio della comunità”. Contestualmente è stato annunciata l'imminente creazione del gruppo consiliare di Cambiamo!, del quale faranno parte il capogruppo Luca Ponzanelli, la prima cittadina e l'assessor Barbara Campi. L'istanza è già arrivata sul tavolo del presidente del consiglio comunale Carlo Rampi, che oggi ha portato il suo saluto di alleato meloniano.



“La gente per strada mi dice che dobbiamo continuare così – ha esordito il presidente Giovanni Toti, di fronte a un dehors gremito -, questo perché abbiamo lavorato bene mettendo al centro crescita, merito, sociale, visione, operando anche per il benessere delle generazioni future. Non abbiamo fatto promesse irrealizzabili né figli e figliasti, dando attenzione a tutti, cittadini e amministratori, senza stare a guardare l'appartenenza, cosa che qualcuno ci ha anche rinfacciato. Adesso vogliamo portare avanti questa avventura per altri cinque anni”. Per il Gov “affiancare un movimento politico all'azione amministrativa è positivo. Cambiamo! può essere riferimento per i delusi, per chi a votato altri, per chi non vota da tempo. Noi ci siamo, con la nostra diversità, noi che ai like preferiamo il lavoro che si sedimenta e dà risultati. Non ci piacciono gli slogan, o la perenne ricerca di un nemico, come fanno i Cinque stelle e, copiandoli, il peggior Pd”.



L'onorevole Manuela Gagliardi, responsabile organizzativo del partito a livello regionale, ha annunciato la gazebata del 15-16 febbraio parlando di “un'onda arancione che parte da qua e raggiunge tutta la Liguria. Saremo sempre aperti ai cittadini, che sono i nostri primi interlocutori”. L'assessore Giacomo Giampedrone ha sottolineato “l'importanza di avere finalmente una casa, un tetto. In politica è importante, consente di trasformare in possibile l'impossibile. Ora portiamo dentro Cambiamo! il consenso per il presidente Toti, per la sua giunta, per i nostri amministratori. Noi ci siamo, con la nostra identità del fare, e con orgoglio, naturalmente nel rispetto degli alleati del centrodestra”. L'ex sindaco di Ameglia, sottolineate l'importanza di mobilitazione (“andiamo nei mercati, incontriamo le persone”) e dell'organizzazione del soggetto politico, si è detto pronto a “quattro mesi di campagna elettorale in cui la nostra forza sarà il tanto lavoro concretizzato in questi anni” e, con un occhio alle preferenze, ha chiuso facendo lo spelling del suo nome. “Giampedrone, con la emme e la e finale”. Possibile, ha detto l'assessore, che nei cartelloni sotto il suo nome compaia la dicitura 'detto Giampedroni', per andare incontro a chi l'ex sindaco di Ameglia lo vuole al plurale, magari desiderandone realmente più d'uno. I contributi dei due neocoordinatori dei circoli, del capogruppo Ponzanelli e dell'assessore Campi hanno fatto da preludio al rompete le righe, addolcito da una torta col logo di Cambiamo!.