Cinzia Calanchi scrive ai vezzanesi: "Grazie per la vostra partecipazione"

Sarzana - Val di Magra - Cari miei concittadini, la mia esperienza elettorale è stata densa di emozioni contrastanti ed essere, seppur avendo perso le elezioni, in Consiglio Comunale a rappresentare coloro che hanno espresso preferenza per me ma anche tutti coloro che non lo hanno fatto, mi riempie di soddisfazione. Far parte delle istituzioni è motivo di orgoglio ma essere cittadina lo deve essere ancora di più

La motivazione UNICA che mi ha spinta, ancorchè con mille dubbi personali, a candidarmi siete solo voi, il mio paese e poter fare qualcosa di utile per la comunità,niente altro. Fare opposizione non significa fare la guerra o avere e crearsi necessariamente nemici. Nel nostro paese non deve essere importante il colore per promuovere un'iniziativa ma la bontà della stessa ed è ciò che deve prevalere,il resto non conta.

Io non posso pensare che a nessuno di voi interessi ascoltare ,sapere cosa si discute in Consiglio Comunale e lo stato dell'arte dei lavori ultimati e ultimandi. Io non posso pensare che siate talmente disinnamorati del vostro paese e delle istituzioni da disinteressarvi di tutto ciò che non è casa vostra: Vezzano è casa vostra,è il vostro fiore più bello ,il vostro paradiso. Non importa quanto possiate pensare che sia in degrado,non importa quanto possiate credere che non ci sia niente da fare:Vezzano è lì,è sempre lì,che aspetta solo voi.

Non vi è mai capitato di entrare nel Borgo e arrivare a vedere lo splendido panorama con la torre pentagonale che si alza tra le case e osservando tutto intorno sentire una pace che vi invade l'anima?ecco a me succede questo e per questi motivi non mi rassegno allo stato delle cose e cerco di partecipare sempre,anche quando piove,quando è freddo,quando non ne ho voglia,ma partecipo perchè lo faccio per il mio paese ,da cittadina prima che da consigliere comunale.

Vi esorto a partecipare,a esporvi,a rendere pubbliche le vostre idee al di là di ogni colore o ideologia politica

Chi stasera era presente lo ha fatto ma non basta.

Partecipate ai Consigli Comunali,alle riunioni che vengono promosse,alla vita sociale del paese,alle manifestazioni in genere

Esprimete le vostre idee,i vostri dubbi,i vostri suggerimenti,i vostri malesseri e non solo al di là di un cavo telefonico ma con prese di posizione.Solo così potremo finalmente uscire dal torpore in cui un paese meraviglioso come il nostro sembra essere sprofondato

Non lamentatevi solo al bar ma dimostrate quanto amate la vostra terra.

Gaber cantava:

La libertà non è star sopra un albero

Non è neanche il volo di un moscone

La libertà non è uno spazio libero

Libertà è partecipazione



In campagna elettorale ero solita paragonare il Comune ad un palazzo di vetro,la casa dei vezzanesi:io credo sia quello e dovete crederlo anche voi. Grazie a tutti coloro che venerdì sera sfidando fulmini,pioggia e freddo hanno partecipato alla discussione tra amici e che con attenzione e pazienza ci hanno ascoltati e ringrazio ancora di più chi sempre coraggiosamente ogni giorno si batte per le proprie idee e le condivide con gli altri

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla riunione in Sarciara

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla riunione in Comune e portato in evidenze i problemi di strade come via Lozzana.

A queste persone vorrei ribadire che sono onorata per i ringraziamenti che mi hanno rivolto ma non ho fatto niente di strano se non il mio dovere civico