Chiusura Parco, slitta la discussione. Sinistra: "Lega redarguisca Mai"

Sarzana - Val di Magra - Si arresta prima di partire l'iter istituzionale della Proposta di legge 151 avanzata dal consigliere regionale, iniziativa che, com'è noto, intende sopprimere il Parco di Montemarcello, Magra e Vara, trasferendone le competenze alla Provincia della Spezia. Il percorso della Pdl sarebbe dovuto cominciare stamani in IV Commissione territorio e ambiente, ma è stata fumata nera. “Visti i numerosi emendamenti alla pdl n. 151 presentati dallo stesso proponente e considerati gli interessi dei territori coinvolti e le numerose richieste di audizioni di molteplici sigle ambientaliste, della Federparchi e dei sindaci del territorio, si è ritenuto opportuno rinviare l’esame della proposta di legge alla settimana prossima durante la quale si riunirà nuovamente la IV Commissione Territorio e Ambiente per svolgere nuove audizioni e dar spazio ad ulteriori approfondimenti”, spiega Giovanni De Paoli, presidente della Commissione nonché consigliere regionale di maggioranza. L'ex esponente leghista in una nota “stante l’importanza dell’argomento” ribadisce “la necessità di ascoltare le ragioni di tutte le parti coinvolte prima di procedere alla votazione del provvedimento che dovrebbe svolgersi il 18 dicembre”. Una votazione che determinerebbe l'ammissione o meno della proposta in consiglio regionale.



"Si è arrivati ad un passo dall'abolizione del Parco – dichiara il capogruppo in Regione di Italia Viva, Juri Michelucci -, con lo stesso assessore Mai che pareva convinto nel sostenere la proposta di Costa. Soltanto a seguito delle richieste dell'opposizione, di Italia Viva tramite il sottoscritto, di audire coloro che ne avevano fatto richiesta e l'attacco politico alla stessa Lega, responsabile di cambiare idea da un giorno all'altro sulle sorti del Parco, che si è sventata l'abolizione, con un rinvio dei lavori. È del tutto evidente che non ci sia nulla di strutturale in questa presunta riforma poiché diversamente avrebbe riguardato tutti i parchi e non soltanto uno. Si tratta di soltanto di questioni politiche, della volontà di penalizzare un territorio in quanto il presidente, da loro stessi nominato, non è un loro sodale. Non accetteremo compromessi al ribasso su questioni ambientali. Ed è davvero una vergogna che vi siano forze politiche disposte a sacrificare un tema così nodale per beceri interessi di bottega. Solo la giunta Toti può pensare di sopprimere un parco per fini politici".



“Abbiamo chiesto e ottenuto per il prossimo 18 dicembre – così Francesco Battistini, consigliere regionale di Linea Condivisa - ulteriori audizioni visto che il testo è mutato radicalmente dalla sua prima versione. Anche questa mattina, l'assessore competente, il leghista Stefano Mai, non ha perso l'occasione di dimostrare tutto il suo scarso rispetto nei confronti delle istituzioni, della Commissione e soprattutto del territorio. Il suo intervento è stato a dir poco deprimente. Nell'esprimersi a favore della proposta del Consigliere Costa ha tentato persino di negare quanto scritto chiaramente nel primo articolo e cioè che il Parco di Montemarcello-Magra-Vara verrà soppresso. Insomma, Liguria Popolare sta mettendo in campo una azione politicamente subdola: decretare la chiusura del Parco senza assumersene, fino in fondo, le responsabilità. Vedremo se i leghisti che hanno espresso la propria contrarietà per ora solo a parole, sul territorio, avranno o meno la forza di unirsi alla nostra battaglia per impedire che questa norma venga approvata. Certo è che la Senatrice Pucciarelli e il referente Crocini dovrebbero, quantomeno, redarguire l'Assessore Mai e condurlo verso posizioni più sagge di quelle manifestate oggi”. La capogruppo dei Cinque stelle Alice Salvatore, in un video diffuso sui social network, ha duramente attaccato la Pdl di Costa rilanciando la sfida di un Parco del Magra interregionale Liguria-Toscana.