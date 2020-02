Chiude il Talent Garden, assessore Baroni: "Ennesimo flop dell'amministrazione Cavarra"

Sarzana - Val di Magra - Avventura al capolinea (qui l'articolo) per il Talent Garden di Sarzana, l'incubatore di start up e innovazione inaugurato quattro anni fa negli spazi dell'ex tribunale, in Piazza Ricchetti. “Massimo rispetto per i soci del Talent Garden - commenta in una nota l'assessore al bilancio del Comune di Sarzana, Massimo Baroni -, che si sono messi in gioco con le loro capacità finanziarie, imprenditoriali e intellettuali ma che purtroppo non sono riusciti a mantenere viva la loro società e sono stati costretti a chiuderla prima ancora della scadenza naturale della convenzione in essere con il Comune di Sarzana. Parliamo dell’ennesimo flop dell’amministrazione precedente sulla gestione del patrimonio pubblico, tra l’altro proclamato urbi et orbi tra le fanfare di un successo annunciato, e che si è rivelato nei fatti e nei numeri impietosi un flop anche per un gruppo di imprenditori capaci che dovevano gestire da convenzione soltanto le spese ordinarie e le utenze e che hanno invece raccolto solo perdite e assunto debiti, dall’apertura ad oggi. Da parte nostra abbiamo rispettato la convenzione auspicando anzi la sua naturale conclusione, collaborando in più occasioni con loro (del resto la stessa sindaca, poco prima di essere eletta, aveva espresso valutazioni positive sul progetto, ndr). Chi oggi occupa ancora gli spazi potrà continuare a farlo, restituendo al Comune ciò che si era accordato desse al Tag per la locazione degli spazi. Ora gli spazi torneranno nella piena utilità della cittadinanza e chi vorrà investire nella nostra splendida città, che sia libero professionista o impresa, potrà continuare a farlo negli spazi privati disponibili”.