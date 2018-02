Chiappini ai Grisei: "Ascoltiamo la voce delle persone"

Sarzana - Val di Magra - Giovedì 22 Febbraio, Circolo Arci Grisei di Sarzana alle 21.00 la lista 'Sarzana in movimento' e il candidato sindaco Valter Chiappini incontrano i residenti.

"Sarzana in movimento ha deciso di scoprirlo andando verso le persone e dando loro la possibilità di far sentire la propria voce, nel principio della trasparenza e della collaborazione reciproca. In un territorio vasto come il nostro, racchiuso tra le colline di Falcinello, la piana di San Lazzaro e la costa di Marinella, le realtà locali sono ben 12, ognuna con le proprie questioni da analizzare, discutere e risolvere. Sarzana in movimento vuole capire insieme ai concittadini quali sono i problemi del territorio da chi lo vive: dalla sicurezza ai rifiuti, dal degrado rurale, urbano e sociale all’abbandono scellerato di certe “terre di confine”. Ogni singolo quartiere o frazione gode anche di lati positivi, i quali, una volta compresi, devono diventare il volano per lo sviluppo sociale, culturale ed artistico, in una visione di inclusione delle periferie portando alla crescita della città tutta e garantendo un miglioramento dei servizi per gli abitanti", spiegano dal gruppo.