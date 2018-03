Chiappini: "Spiagge di Ameglia pronte per Pasqua, quelle di Marinella interdette"

Sarzana - Val di Magra - "Ameglia avrà le sue spiagge pulite ed accessibili per le festività pasquali, il Sindaco di Sarzana, invece, è riuscito addirittura ad interdirle fino al 20 Aprile". Lo dice il consigliere comunale e candidato sindaco di Sarzana in movimento Valter Chiappini che in proposito aggiunge: "Anche quest’anno, quindi, la situazione del nostro litorale non spinge all’ottimismo per quanto riguarda la fruizione delle spiagge. Anzi: con la primavera e le vacanze pasquali a distanza di pochi giorni, e la campagna elettorale che manderà in stallo l’Amministrazione, come succede ad ogni tornata di voto, non è un buon viatico per la stagione balneare il ritardo sempre più profondo per la fruizione e gestione delle spiagge libere, scontati gli ovvi problemi dei gestori degli stabilimenti, oggi addirittura interdette con ordinanza sindacale".



"Avevamo provato, due anni fa, con la Consigliera Frassini presidente della Commissione Affari Istituzionali, a proporre di riunirci in Commissione per intervenire e velocizzare le pratiche, ma la proposta non fu accolta ed il risultato si è visto: lo scorso anno i problemi sono stati risolti solo a stagione inoltrata, ancora più tardi dell’anno precedente. Quest’anno, verificato che le competenze per parte del Consiglio comunale spettano alla Commissione Territorio presieduta dal Capogruppo PD Mario Torre, abbiamo inviato a lui la richiesta di convocare la Commissione. C’è da capire molto: perché il Comune di Ameglia consegnerà ai cittadini e ai turisti le piagge pulite in tempo per le ricorrenze pasquali mentre Sarzana, addirittura, le interdice; come si vuol gestire e quanto costerà, alla fine, la questione dei materiali spiaggiati ed il loro smaltimento; perché sempre più in ritardo si concedano i permessi per le spiagge libere attrezzate; perché si continua a montare e smontare le strutture di servizio; qual è la situazione della striscia di proprietà della Marinella Spa e se e quanto questo fattore incida sulla questione. Ricordiamo che la ridefinizione della linea demaniale pare illegittima e noi ne siamo certi avendola studiata approfonditamente, o, quantomeno non più rispondente alle condizioni dell’ultima verifica.

Non è che il problema sta proprio qui? Che ancora una volta la “questione Marinella S.p.a.” tiene sotto scacco la città visto che l’obbiettivo, dopo aver privilegiato per anni gli interessi della società, è quello di vendere anche il lotto di proprietà che fa parte del litorale su cui dovrebbero spostarsi tutte le strutture di servizio alle spiagge, stabilimenti compresi? Non è che, ancora una volta, si sia scelto, colpevolmente, di favorire il degrado per fare accettare, in alternativa, qualsiasi proposta venga fatta ai cittadini ed agli operatori frustrati dal declino sempre più evidente del loro comprensorio? Ci dica il Sindaco almeno perché Ameglia avrà le sue spiagge pulite ed accoglienti per le passeggiate pasquali e Sarzana no".

