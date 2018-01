Chiappini: "Per noi problemi della città non emergono solo in campagna elettorale"

Il candidato sindaco di Sarzana in movimento rivendica la propria attività il merito alla sicurezza antisismica delle scuole.

Sarzana - Val di Magra - “Il nostro gruppo lavora da tempo costantemente sui problemi della città e dell'Amministrazione comunale in modo da dare continuità alla propria azione di controllo, stimolo e denuncia che ci tutela da accuse di “protagonismo da campagna elettorale””. Così Valter Chiappini, capogruppo e candidato sindaco di “Sarzana in movimento” in merito alla questione della sicurezza antisismica delle scuole cittadine sollevata ieri anche da “Sarzana per Sarzana”.

“Per noi i problemi della città non emergono solo in campagna elettorale – sottolinea Chiappini - e non si fermano agli interventi in Consiglio comunale quando fa più o meno comodo. Già dal Dicembre scorso – spiega - il gruppo Sarzana in movimento ha portato in evidenza la questione della perizia che rivelerebbe la non conformità della struttura Poggi Carducci alle normative di sicurezza. Corre l'obbligo di informare che già il 27 Novembre scorso il nostro gruppo aveva avanzato la richiesta di un'audizione in Consiglio comunale da parte del tecnico che ha redatto la perizia e dell'assessore competente in modo da fare chiarezza sulla questione”.



“Dopo alcuni solleciti, in una recente riunione della Conferenza capigruppo, il Presidente del Consiglio comunale ha comunicato alcune date in cui sarà possibile convocare il Consiglio comunale con la presenza del tecnico evidenziando come la più probabile sia il 14 Febbraio p.v. Evidenzio anche come, da tempo, il nostro gruppo sta monitorando la situazione dei nostri plessi scolastici con interrogazioni, accessi agli atti, anche relativi alla possibilità di accedere agli appositi fondi pubblici stanziati per l'edilizia e la sicurezza scolastica, e ordini del giorno”.



Chiappini quindi ripercorre la propria attività in merito alla questione: “nell'Ottobre 2014 interpellanza e sollecito per la richiesta di accesso all'8 per mille per la edilizia scolastica, nel 2016 interpellanza su eventuali progetti per l'accesso ai finanziamenti pubblici per l'edilizia scolastica, nel Settembre 2016 richiesta di accesso agli atti sui progetti di ristrutturazione del plesso Poggi – Carducci, nell'Ottobre 2016 interrogazione sui certificati di sicurezza di tutti i plessi scolastici, nell' Aprile 2017 accesso agli atti su perizia antisismica Poggi – Carducci, nel Novembre 2017 richiesta di audizione in Consiglio comunale dell'ingegnere estensore della perizia antisismica della scuola Poggi – Carducci”.