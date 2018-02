Chiappini: "Consiglio comunale su Poggi-Carducci si faccia in sala della Repubblica"

Il candidato di Sarzana in movimento chiede la mobilitazione dei genitori.

Sarzana - Val di Magra - Si farà il prossimo 21 febbraio alle ore 20.30 l'atteso consiglio comunale dedicato al rischio sismico e alla situazione delle scuole Poggi-Carducci che vedrà anche la relazione da parte dell'ingegnere che ha redatto la perizia in questione.

“Il Consiglio Comunale è la sede in cui viene portata la voce dei cittadini – sottolinea il candidato sindaco di Sarzana in movimento Valter Chiappini -

Quando sorgono problemi, è il luogo in cui i responsabili della salute e dell’incolumità della comunità (Sindaco, Giunta, tecnici ed uffici preposti) devono dare risposte ai rappresentanti dei cittadini ed ai cittadini stessi che liberamente presenziano alle sedute. Nel fare i necessari approfondimenti su un’enorme mole di documentazione e informazioni sulla condizione di tutti i plessi scolastici di Sarzana, ottenuta con accesso agli atti, abbiamo individuato una perizia che pare dichiarare l’Istituto Poggi-Carducci decisamente insicuro dal punto di vista antisismico - diciamo “pare” perché non siamo ingegneri strutturisti e vorremmo risposte certe da confrontare coi pareri di consulenti a cui ci siamo rivolti”.



“Nel Novembre 2017 abbiamo quindi chiesto l’audizione delle parti e, dopo aver informato i cittadini tramite i media, abbiamo reiterato la richiesta in Consiglio Comunale reputandolo – come detto – la sede per ricevere rassicurazioni, come speriamo, o soluzioni, se il problema è grave come pare, e sapere come intende muoversi la Giunta comunale a fronte degli enormi ritardi nelle verifiche previste per legge e delle evidenti implicite problematiche. Per far sì che il maggior numero dei genitori possa partecipare al Consiglio comunale, abbiamo chiesto che questo venga tenuto presso la Sala della Repubblica (in Via Falcinello presso Pubblica Assistenza) e – dato che presso tale sede non è presente un magnetofono - sia registrata e trasmessa in diretta streaming o comunque registrata ed inserita agli atti come di norma. Rivolgiamo pertanto un appello ai genitori affinché appoggino la nostra proposta facendo pervenire al protocollo del comune richieste in tal senso indirizzate al Presidente del Consiglio comunale, da presentare manualmente all’ufficio protocollo al piano terra del comune o trasmettere via email a damiano.lorenzini@comunesarzana.gov.it o via PEC a protocollo.comune.sarzana@postecert.it.”.