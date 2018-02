Che fine farà la neuropsichiatria infantile del San Bartolomeo?

A chiederlo pubblicamente è il consigliere Juri Michelucci in un'interrogazione alla Giunta regionale.

Sarzana - Val di Magra - “Siamo a concoscenza del fatto che tra soli due mesi scadrà il contratto d'affitto dei locali attualmente dedicati al servizio di neuropsichiatria infantile a Sarzana e, ad oggi, non sembrano esserci notizie di eventuali proroghe del contratto stesso. Ho chiesto pertanto alla giunta regionale di chiarire quali siano le intenzioni per il futuro di questo servizio che, come noto, è molto importante per le famiglie e si occupa di disturbi, purtroppo, in progressivo aumento". Così Juri Micelucci chiede risposte alla giunta Toti aggiungendo che che, s"u patologie come queste, occorre una continuità di intervento e percorsi personalizzati duraturi nel tempo, proprio per andare incontro alle esigenze delle famiglie che vi accedono". Prosegue il consigliere: "Non sapere ancora, a soli due mesi dalla scadenza del contratto, se il servizio resterà o meno al suo posto, è francamente una situazione paradossale e, non solo per le famiglie ma anche per gli stessi operatori. Auspico una celere e positiva risposta dal parte del governo ligure perchè non possiamo permetterci di mettere a rischio un altro importante servizio territoriale”.